Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

RTL’in siyasileri hacklemesine Rutte’den açıklama

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde siber saldırı endişesi yaşayan siyasilerin hesabını RTL Nieuws’ın kolayca hacklemesiyle ilgili Başbakan Rutte açıklamalarda bulundu.

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RTL’in siyasileri hacklemesine Rutte’den açıklama

Başbakan Rutte haftalık düzenlediği basın toplantısında RTL Nieuws’ın siyasilerin kolayca hacklenebileceğini ortaya çıkarmasına değindi. Siber saldırılara karşı önlemlerin alındığını belirten Rutte, ”yine de tebdiri elden bırakmamak lazım. Bu durumda naif davranmak doğru olmaz ” dedi.

Rutte, son dönemlerde yurtdışından Hollanda genel seçimlerini tehdit eden bir siber saldırının söz konusu olmadığını ve böyle bir bilgi almadıklarını ifade etti.

Meclis Başkanı Khadija Arib’in, RTL Nieuws’ın siyasilerin hesaplarını hacklemesi ve bir çoğunun da kolayca ele geçirilebileceği uyarısında bulunmasının ardından uzmanlardan oluşan bir ekip kurup Milletvekillerine hesaplarını nasıl koruma altına alabilecekleri konusunda bilgi verilmesi yönünde görev verdiği öğrenildi.

SONHABER.EU

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