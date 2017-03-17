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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ruh ve Sinir Hastalıkları merkezleri hasta kabulünü durduracak

Hollanda’da GGZ Ruh ve Sinir Hastalıkları merkezlerinde sigorta firmalarının imkan olmasına rağmen yeterli bütçe ayırmadığı için hastalara uygun tedavi hizmeti sunulamadığı belirtiliyor.

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Ruh ve Sinir Hastalıkları merkezleri hasta kabulünü durduracak

GGZ Ruh ve Sinir Hastalıkları merkezlerinde hasta kabulünün durdurulacağını bildirdi.Konuyla ilgili açıklama yapan GGZ, sigorta firmalarının yeterli bütçe olmasına rağmen GGZ’e gerekli miktarda bütçe ayırmadığını ifade etti.

Hastalara gereken müdahelelerin yapılamadığını ve ayrılan bütçenin hastaların tamamına hizmet vermek için yeterli olmadığını belirten GGZ, yaklaşık 10 merkezin sigorta firmalarıyla yeni sözleşme anlaşması için görüşmelere devam ettiğini aktardı.

GGZ, ”Yaşanılan sıkıntılar nedeniyle hasta kabulünü durdurmamız gerekiyor. Bu nedenle hastalar tedavi için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bütçemiz olmadığı için bazı hastaları tedavi edemiyoruz ” uyarısında bulundu.

Daha önce Zeeland ve Friesland merkezleri hasta kabulünü durdurmuştu. Zeeland’da Emergis NZa’nın devreye girmesiyle bu kararından geri döndü.

SONHABER.EU

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