Sadece Bayramın 2. Günü kapalı

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 25 Haziran 2017 Pazar gününe denk geliyor. Üç gün olan ( Pazar, Pazartesi, Salı ) Ramazan bayramı dolayısı ile T.C. Yurt dışı temsilcilikleri sadece Pazartesi günü kapalı olacak.

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Bu vesile ile T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu bir duyuru yayınlayarak, sadece Ramazan bayramın ikinci günü konsolosluğun kapalı olacağını vatandaşlara duyurdu.

Konu ile ilgili olarak T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu resmi Facebook sayfasında duyuruda, “Başkonsolosluğumuz 26 Haziran 2017 Pazartesi günü Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacaktır.

Çok acil durumlarda +31 (0) 641024588 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuza ulaşılabilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur “ denilmekte..

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