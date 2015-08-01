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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sağlam giden hasta çıkıyor

Hastaneler virüs yuvası gibi, yapılan araştırmada her dört hastaneden birinde tehlikeli virüse rastlanması şok etkisi yaptı.

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Sağlam giden hasta çıkıyor

Bir araştırma merkezinin incelemesine göre, temizlik koşullarının yerine getirilmesi için yeterli personel bulunmuyor. Hastanelerin 400 hasta başına bir hijyen uzmanı görevlendirmesi gerekiyor.

İnceleme ekibinin bulgularına göre, hastanelerde bir enfeksiyona maruz kalma riski yıldan yıla artıyor. Ülkede her yıl 800 bin kişiye hastane ve kliniklerde bakteri bulaşıyor. Bunların çoğu antibiyotiklere dirençli hale olduğu için ölümlere sebep olabiliyor.

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Araştırmanın bulgularına göre temizlik koşullarının en kötü olduğu eyalet Bremen. Burada hastanelerin yüzde 43’ü temizlik koşullarını yerine getirmiyor. Bremen’i yüzde 42’i ile Thüringen eyaleti izliyor. En iyi durumda olan eyalet ise Hamburg. Burada hastanelerin sadece yüzde 10’u temizlik koşullarını yerine getirmiyor.

KAYNAK SABAH AVRUPA

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