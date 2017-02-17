Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Sağlığa zararlı küpeleri kullanmayı hemen bırakın ”

Hollanda’da insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen bazı markaların küpelerini vatandaşların kullanmayı hemen bırakması yönünde yetkililer uyarıda bulundu.

A+A-

” Sağlığa zararlı küpeleri kullanmayı hemen bırakın ”

Hollanda Gıda ve ürünleri denetleme kurumu NVWA tarafından yapılan uyarıda Lilly&June ve MKM markasına ait küpelerde yüksek dozda kadmiyum maddesi tespit edimesi üzerine bu ürünlerin kullanılmaması belirtildi.

Ürün kodu W3329 olan küpelerin ’french hook’ olarak bilindiği ve 3 Şubat 2016 ile 27 Kasım 2016 tarihleri arasında satıldığı bilgisi verildi.

Bu küpelerin kullanılmamasını ifade eden NVWA, ürünün yüksek dozda kadmiyum maddesi içermesi sağlığa zararlı olduğunu aktardı.

Fazla kadmiyum maddesinin böbreklere zarar verdiği ve kemikleri zayıflattığı gerekçesi ile küpelerin mağazalara geri verilmesi tavsiye edildi. Mağazaların küpelerin ücretlerini aide edeceği duyuruldu.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
PGB mağdurlarına müjde PGB mağdurlarına müjde

Hollanda'da SVB'nin ödemelerde aksaklığa neden olmasından dolayı mağdur olan pgb yardımı alan vatandaşlar ve pgb çalışanlarına yardım y...

Schengen bölgesinde sistematik sınır kontrolleri başlıyor Schengen bölgesinde sistematik sınır kon...

AP'de kabul edilen ve AB tarafından terörle mücadele kapsamındaki mevcut yönergeye eklenen tasarıya göre, artık Schengen bölgesine giri...

Konsolosluklar Türk pasaportlarını iptal ediyor Konsolosluklar Türk pasaportlarını iptal...

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Türkiye Başkonsoloslukları FETÖ şüphesi gördükleri kişilerin pasaportlarını elinden alıyor....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Şanlıurfa’da bombalı araçla saldırı! Şanlıurfa’da bombal...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi bahçesind...

Hollanda’da acil servislerde rezalet Hollanda’da acil se...

Hollanda'da sağlık sektöründe yaşanılan gerilemenin acil ser...

PGB mağdurlarına müjde PGB mağdurlarına müjde

Hollanda'da SVB'nin ödemelerde aksaklığa neden olmasından do...

Adli sicil kaydı olan gençlere iş imkanı Adli sicil kaydı olan gen...

Hollanda'da adli sicil kaydı olan gençlere iş imkanı sunulac...

” Sağlığa zararlı küpeleri kullanmayı hemen bırakın ” ” Sağlığa zararlı k...

Hollanda'da insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen baz...

Schengen bölgesinde sistematik sınır kontrolleri başlıyor Schengen bölgesinde siste...

AP'de kabul edilen ve AB tarafından terörle mücadele kapsamı...

Yabancı plakalı araçlar ücretsiz geçiş yapamayacak Yabancı plakalı araçlar ü...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yabancı ...

Konsolosluklar Türk pasaportlarını iptal ediyor Konsolosluklar Türk pasap...

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Türkiye Başkonsol...

Diyanet: ‘(Casusluk iddiaları) Asla kabul edilemez’ Diyanet: ‘(Casusluk...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Hiçbir din görevlisinin göre...

HTF’den diğer STK’lara örnek HTF’den diğer STK&#...

Hollanda Türk Federasyonu ( HTF) 15 Mart 2017 Hollanda Genel...

VIDEO GALERİ