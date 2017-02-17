” Sağlığa zararlı küpeleri kullanmayı hemen bırakın ”

Hollanda’da insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen bazı markaların küpelerini vatandaşların kullanmayı hemen bırakması yönünde yetkililer uyarıda bulundu.

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Hollanda Gıda ve ürünleri denetleme kurumu NVWA tarafından yapılan uyarıda Lilly&June ve MKM markasına ait küpelerde yüksek dozda kadmiyum maddesi tespit edimesi üzerine bu ürünlerin kullanılmaması belirtildi.

Ürün kodu W3329 olan küpelerin ’french hook’ olarak bilindiği ve 3 Şubat 2016 ile 27 Kasım 2016 tarihleri arasında satıldığı bilgisi verildi.

Bu küpelerin kullanılmamasını ifade eden NVWA, ürünün yüksek dozda kadmiyum maddesi içermesi sağlığa zararlı olduğunu aktardı.

Fazla kadmiyum maddesinin böbreklere zarar verdiği ve kemikleri zayıflattığı gerekçesi ile küpelerin mağazalara geri verilmesi tavsiye edildi. Mağazaların küpelerin ücretlerini aide edeceği duyuruldu.

SONHABER.EU