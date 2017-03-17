Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sağlık Bakanlığı: eigen risico’ya indirim yapmak imkansız

Hollanda Sağlık Bakanı Edit Schippers, basına sızan sağlık primleri ve eigen risico zam haberlerinin ardından bazı partilerin seçim vaadi olan eigen risico’ya 100 euro indirimin yapılmasının imkansız olduğunu belirtti. Bakan bunun için yeni hükümetin kurulmuş olması grektiğini hatırlattı..

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Sağlık Bakanlığı: eigen risico’ya indirim yapmak imkansız

Basında çıkan haberlerde 2018 yılında sağlık primlerine yaklaşık 6 euro zam yapılacağı ve eigen risico’un da 400 euro’ya yükseltileceği bilgisi vatandaşları ve siyasileri çileden çıkarmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı, koalisyon görüşmeleri sonuç bulmadığı, yeni hükümetin kurulamadığı ve eigen risico’da 100 euro indirim yapılabilmesi için 1 Ekim tarihinden önce yeni yasanın çıkması gerektiği nedeniyle bunun imkansız olduğunu ifade etti.

VVD ve D66 dışında diğer partiler eigen risico’nun kaldırılması veya 100 euro indirim yapılmasından yana. Koalisyon görüşmelerinde yer alan CU ve CDA’nın seçim vaadi olmasına rağmen bu konuda nasıl bir anlaşmaya vardığı da muamma.

SONHABER.EU

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