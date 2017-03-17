Sağlık ve Bakım hizmetinde bürokrasi hastaları mağdur ediyor

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Ieder(in) ve Patiëntenfederatie Nederland gibi Hasta hakları kurumları tarafından açıklanan verilerde yaklaşık 30 bin kişinin şikayette bulunduğu aktarıldı. Şikayetleri değerlendiren kurumlar, sağlık/bakım hizmetinden faydalanabilmek için hastaların bürokrasi işlemleriyle karşı karşıya kaldığını ve başvuruların değerlendirilmesinin çok uzun sürdüğünü belirtti.

Özellikle belediyelere yapılan pgb başvuruların yavaş ilerlemesi yardıma muhtaç kişilerin mağdur olmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Hazırlanan raporda vatandaşın sağlık ve bakım hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmesi için her türlü sağlık konusunun işlendiği ayrı bir loket açılması gerektiği vurgulandı. Bakım hizmeti için alınan ek ücrette de indirim yapılması istendi.

SONHABER.EU