Sahte anketin ikinci kurbanı KLM oldu!

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Bu kez da KLM’in 90. Kuruluş yıldönümü nedeniyle ankete katılanlara iki bedave bilet verileceği şeklinde dolaşan anket linkleri hızla yayılıyor.

Anket doldurulduktan sonra paylaşılması isteniyor. Virüs mü, spam mi olduğu henüz belli olmayan, ilerleyen günlerde sosyal medya kullanıcılarını ne tür tehlikelerin beklendiği henüz bilinmiyor.

İnsanların zaafını kullanan sahtekarlar, bu sabah itibarı ile aynı şekilde THY’nin kuruluşunun 84. Yılı nedeniyle 2 bedava bilet verdiği şeklinde anket yayınlamıştı. Anketin sahte olduğunu, THY’nin böyle bir anketten haberi olmadığını duyurduğumuz haber bir anda on binlere ulaşarak yüzlerce paylaşım yapıldı.

Yetkililer sosyal medya üzerinden bu tür anketlere rağbet edilmemesini önermelerine rağmen, sahte anektlerin beklenenden oldukça ilgi göstermesini, dar gelirli insanların bir umut olarak görmesine bağlıyor.

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