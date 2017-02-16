Sahte K.v.K faturalarına dikkat!

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Kendilerine yollanan faturalardan şüphelen vatandaşlar, faturaların sahte olduğunu, bu yolla bir çok kişinin dolandırıldığını ifade ettiler. Son Haber’e ulaşan bilgilere göre, Ticaret odasına kayıtlı olmadıkları halde bu tür fatura alan vatandaşlar, bunun bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğunu belirterek kendilerine yollanan faturaların fotokopyasını yolladılar.

Son Habere’e ulaşan duyarlı vatandaşlar, E-Posta ve normal posta ile bu tür fatura alanların dikkatli olmalarını, ödeme yapmamalarını, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunarak daha fazla insanın canı yanmadan, bu şebekenin çökertilmesini istediler.

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