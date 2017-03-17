Saldırıda can kurtaran Mohammad kahraman ilan edildi

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Geçtiğimiz günlerde Brüksel Merkez Tren İstasyonu’nda son anda önlenen terör saldırısının yankıları devam ederken, olayla ilgili taze bilgiler gelmeye devam ediyor.

Fas kökenli Oussama Zariouh isimili saldırgan tarafından akşam, saat 20.45 civarlarında gerçekleştirilen eylem sırasında kahramanca hareket eden bir Müslümanın çok sayıda vatandaşın canını kurtardığı bildirildi.

Belçika’nın La Derniere Heure gazetesinde yer alan habere göre, eylemin gerçekleştiği esnada, peronda kalkışı bekleyen trende yolcu olarak bulunan Mohammed Charfi isimli vatandaş, dışarıda yaşananları farkettikten sonra önce “Kapıları kapatın” diye bağırmış. Kapıların kapanmaması sonrası tren sorumlusunu arayan Mohammed, sorumlunun şoför kabinine sığındığını farkettikten sonra vagonlara gidip herkesin sakin bir şekilde yere yatmasını sağlamış.

Trende bulunanların yere yatması sayesinde eylemci Oussama Zariouh tarafından patlatılan bomba sonrası trende bulunanlar yara almadan kurtulurken, La Derniere Heure gazetesi, Mohammed Charfi’yi kahraman ilan etti ve bu hareketi sayesinde birçok insanın ölümden kurtulduğunu bildirdi.

La Derniere Heure gazetesine demeç veren Mohammed Charfi, “Ben Müslümanım ve bu tür eylemlerde bulunanarak insanların canlarına kıyan insanları benim dinimle bağdaştırmamak gerekiyor. İslam barış ve tolerans dinidir.” şeklinde konuştu.

Haber: Cafer Yıldırımer