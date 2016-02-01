Sandık sırası bekleyenler için sandıklar geç kapatılacak

Hollanda’da genel seçim oy kullanma işlemleri yoğunluk sebebiyle sandık kuyruğunda bekleyenlere 21.00’dan sonra da oy kullanma şansı tanınacak.
Saat 21.00’da oy verme işlemi son bulmasına rağmen Den Haag ve Rotterdam kentlerinde yoğunluk nedeniyle oluşan uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşlara oylarını kullana şansı verilecek.
Rotterdam’da özellikle Centraal Station’da aşırı yoğunluk yaşandığı ve vatandaşlardan başka seçim merkezlerinde oy kullanmaları tavsiyesinde bulunulduğu bildirildi.
Den Haag kentinde 10 ekibin oy pusulası yeterli olmayan merkezlere oy pusulası dağıttı ve Utrecht kentinde ise oy pusulası kalmadığı için bazı vatandaşların geri çevirildiği bilgisi verildi.
SONHABER.EU
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