Sapık Gymnasium rektörü öğrencilerin fotoğraflarını kullanmış

Hollanda’da çocuk pornosu suçuyla yargılanan 4e Gymnasium rektörü Johan V. mahkemede ergenlik çağındaki çocuklara ilgi duyduğunu itiraf etti.
Sapık rektör savunmasında kullandığı ifadelerle mağdurlar ve yakınlarını çileden çıkardı. Johan V. ifadesinde, ” öğrencilerin kim olduğu anlaşılmaması için photoshop ile çok uğraştım. Fotoğrafları photoshoplamanın suç olduğunu bilmiyordum. Niyetim çocuk pornosu değildi. Hazırladığım fotoğrafların gündeme gelmemesi gerekiyordu. Kötü bir niyetim yoktu. Bunu fotoğraflı bir günlük olarak algılayabilirsiniz” sözleriyle tepkilere yol açtı.
Sapık rektör aynı zamanda ergenlik çağındaki çocuklara ilgi duyduğunu itiraf etmesinin ardından mahkeme heyetinin, ” neden tedavi olmayı denemedin ” sorusuna, ” böyle bir yardım alabileceğimi bilmiyordum ” cevabını verdi. Mahkemede bulunan bir mağdur Johan V.’nin cevabına, ” Saçmalık. Sadece seninmi sorunların var. Bir sürü tedavi imkanı vardı” dedi.
Mağdur ailelerinin verdiği bilgilere göre rektörün Amsterdam’da başka bir lisenin öğrencilerinin de fotoğraflarını photoshoplayarak uygunsuz hale getirdiği belirtiliyor. Dava’nın önümüzdeki haftalarda devam edeceği bildirildi.
SONHABER.EU
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