Savcılık: Hollanda’da İslam’a hakaret suç değil

PVV lideri Wilders’ın 2 yıl önce Viyana’da İslam’a hakaret ettiği için inceleme başlatılmış ve Hollanda’nın da bu konuda sessiz kalmaması istenmişti. Ancak Savcılığın verdiği cevap herkesi şaşırttı.

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Avusturya’nın Viyana kentinde katıldığı davette yaptığı konuşmasında İslam’ın terör ve savaşa davet ettiğini ifade edip aynı zamanda Kuran’ın da bunu desteklediğini söyleyen Wilders incelemeye alındı. Avusturya Baş Savcılığı Hollanda’nın da bu konuda harekete geçmesini istemiş ve geçtiğimiz hafta Hollanda basınında çıkan haberlerde Wilders’ın Den Haag Başsavcılığı tarafından incelemeye alınacağı aktarılmıştı.

Ancak Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Wilders’ın ifadesinin Hollanda’da suç olarak kabul edilmediği, dinin eleştirilebileceği ve söylediklerinin insanlara veya bir gruba hakaret olmadığı için takibe alınmasına gerek duyulmadığını belirtti.

Wilders’ın İslam ile ilgili kullandığı ifadelerini savcılık, ‘ dini eleştirme ‘ olarak değerlendirdiği gibi vatandaşı kışkırtma veya toplumda nefreti yayma olarak kabul edilmediğini bildirmesi tepkiyle karşılandı.

SONHABER.EU