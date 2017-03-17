Savcılık Wilders’ın konuşmasını incelemeye aldı

Hollanda’da ırkçı parti PVV lideri Geert Wilders’ın 2015 yılında Viyanada İslam ve Müslümanlara hakaret ettiği ve aşağıladığı için savcılık inceleme başlattı.

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AD gazetesinde yer alan bilgilerde Den Haag Başsavcılığı’nın PVV lideri Wilders’ın 2015 yılında Viyana’da gerçekleştirdiği bir konuşmasında İslam ve Müslümanlara hakaret ettiği ve aşağıladığı için inceleme başlattığı belirtildi.

Avusturya’nın da takibe aldığı bu konuşmayla ilgili oradan henğz net bir karar çıkmazken, Wilders’ın konuşmasında, ” İslam insanları terörist olmaya davet ediyor. Kuran da bunu destekliyor ” ifadelerine yer vermesinden dolayı Müslüman kurumu İMÖ’nün şikayeti üzerine Den Haag Başsavcılığı’nın incelemeye aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından incelemeye alınmasına tepki gösteren Wilders, ” savcılık İslam ile ilgili gerkçekleri konuşan siyasetçiyi incelemek yerine hırsız ve teröristleri yakalasın ” dedi.

SONHABER.EU