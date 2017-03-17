Savunma Bakanlığı’nın giriş-çıkışları kapatıldı

Hollanda’da çalışma şartlarından memnun olmayan askerler Den Haag’da bulunan Savunma Bakanlığı’nın giriş ve çıkışlarını kapatarak eylem yaptı.
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2013 Yılından bu yana CAO’suz çalışan askeri personellerin çalışma şartlarının yanı sıra özellikle de çalışma alanında yaşanan bazı olumsuzluklarla ilgili Bakanlığın bilgisi olmadığı ve önlemlerin yetersiz olduğundan şikayetçi oldukları belirtildi.
Bakanlık ile sendikalar arasındaki çalışma şartları görüşmelerinin tıkanmasının ardından askerlerin eylem kararı aldığı belirtiliyor. Savunma Bakanlığı’nın giriş ve çıkışlarını tutan askerler, yaklaşık yarım saat Bakanlığın önünde eylem yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda Rotterdam ve Eindhoven havalimanlarında da Hollanda Kraliyet Askerleri kısa süreliğine iş bırakma eylemi düzenlemişti.
SONHABER.EU
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