Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Sayın Rutte, çok ileri gittiniz ”

Hollanda’da Leerdamlı hemşire Geralda den Ouden’in sağlıkta yapılan kesintiler ve açıklarla ilgili sosyal medyada başbakan Rutte için yazdığı açık mektup paylaşım rekoru kırdı.

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” Sayın Rutte, çok ileri gittiniz ”

Den Ouden yaptığı paylaşımda Rutte’ya sağlıkta uygulanan kemer sıkma politikasıyla ilgili çok ileri gittiğini ve bunun zararlarını hiç düşünmediğini açıkça ifade etti.

Özellikle önümüzdeki yıllarda oluşabilecek personel açığına dikkat çeken Den Ouden, hükümetin aldığı kararlardan hem vatandaşın hem de çalışanın mağdur edildiğini vurguladı.

Hemşirenin Facebook üzerinden başbakana yazdığı açık mektup binlerce kişi tarafından desteklendi.

SONHABER.EU

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