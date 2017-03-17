Schengen vizesini askıya aldılar

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Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi’nin güvenliği açısından böyle bir önlem alndığını duyuran Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır kontrollerinin bugün uygulamaya konulduğu ve 11 Temmuz’a kadar süreceği ifade edildi.

Ayrıca, 11 Temmuz’a kadar sürecek uygulamada Almanya’ya Schengen vizesi ile hava yolu le yapılan girişlerde bir değişiklik olmayacağı ancak, bir başka Avrupa Birliği (AB) ülkesinden Almanya’ya karayolu ya da demiryolu ile girecek herkes pasaport kontrolüne tabi tutulacağı belirtildi.

7-8 Temmuz’da Hamburg’da düzenlecek G20 Zirvesi’nin güvenliği için Schengen vizesi askıya alınması konusunda Avrupa Komisyonundan onay alındığını kaydeden Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, AB kurallarının kriz durumunda ya da önemli güvenlik önlemi gerektiren olaylarda Schengen vizesinin askıya alınmasına imkan sağladığını da belirtti.

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