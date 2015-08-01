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Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Schiphol havalimanı, yolcuların zararını karşılamalı ‘

Hollanda’da yaz sezonu başlamadan Schiphol havalimanında kaos yaşanması ve yolcuların personel eksikliği nedeniyle uçuşlarına yetişemediği gerekçesiyle zararın karşılanması için havalimanı sorumlu tutuldu.

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‘ Schiphol havalimanı, yolcuların zararını karşılamalı ‘

Claimingo ve Reisrecht kurumları yolcuların uçuşlarını kaçırmasını Schiphol’deki düzensizliğe ve personel eksikliğine bağladı. Yolcuların Schiphol’ün sorumsuzluğundan mağdur edildiğini belirten kurumlar, özellikle pasaport kontrolünde yaşanan yoğunluğun personel eksikliğinden ve check-in kontuarlarının çoğu kapalı tutulmasından dolayı havalimanında kaosa yol açmasının Schiphol’ün ve havayolu şirketlerinin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Yolcuların zararını karşılamak için Schiphol havalimanını sorumlu tutan kurumlar, ” mağduriyetin giderilmesi için sorumlu olan kim varsa bu soruna çözüm bulmalıdır ” dedi.

Geçtiğimiz hafta Bakan Dijksma ile görüşen Schiphol havalimanı yetkilileri mayıs tatilinde havalimanında yaşanan kaosun yaz tatilinde tekrarlanmaması için söz vermişti.

Kurumlar, Schiphol’ün yolcuların zararını karşılamak için anlaşma sağlamadığı takdirde dava açılacağı belirtildi.

SONHABER.EU

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