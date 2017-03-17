Schiphol’de aşırı yoğunluk tedbirleri işe yaradı

Hollanda’da Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanı yetkilileri özellikle Mayıs tatilinde yaşanan aşırı yoğunluk ve kaosun tekrar yaşanmaması için tedbiri elden bırakmayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan aşırı yoğunluk ve kaos Schiphol yetkililerini zora sokmuş hem devlete hem de vatandaşa hesap vermek zorunda kalmıştı. Çok sayıda yolcunun uçağını kaçırması, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen işlemler nedeniyle hem vatandaş hem de havayolu firmalarını canından bezdirmişti. Konuyla ilgili tazminat davası açanlar bile olmuştu.
Schiphol yetkilileri sorumluluk almayacaklarını açıklamasının ardından Bakanlık devreye girmiş ve havalimanında kontrölün yeniden sağlanması gerektiğini, aksi halde çok büyük zarar edileceğini hatırlatmıştı.
Devletin baskısının ardından Schiphol havalimanında yoğunluk beklenen dönemlerde personel sayısının artırılması aslında kaosun kolayca çözülmesine yetti.
Bu durumu dikkate alan Schiphol bundan böyle yoğunluk beklenen dönemlerde personel sayısını artırıp havalimanında sorunlar yaşanmaması için tedbirli olacağını bildirdi.
SONHABER.EU
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