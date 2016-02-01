Schiphol’de yolcuların çilesi bitmiyor

Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bu kez ülkeye girişlerde yolcuların saatlerce pasaport kontrolünde bekletildiği belirtildi. İsyan eden yolcular o anları sosyal medyadan paylaştı.

A+A-

Foto: Twitter İvo Hollinga

Daha önce gidiş terminalinde yaşanana kaosun ardından bugünde geliş terminalinde yolcuların saatlerce pasaport kontrolünde beklemek zorunda kalması Schiphol’de yeni kaosa neden oldu.

Yolcuların özellikle Twitter üzerinden #welkomthuis ve #nietgoedgeregeld hashtagı ile yaptıkları paylaşımlarda daha uçaktan iner inmez pasaport kontrolüne gelmeden kuyrukların oluştuğu görülüyor. Yolcuların yaklaşık 2 saat ülkeye girebilmek için bekledikleri belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Schiphol yetkilileri, geliş terminali 2’de tadilat olmasından dolayı bugün sorunlar yaşandığını ifade etti. Mayıs tatilinde yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için otomatik geçişlerin yerleştirildiğini bildiren yetkililer, yaz tatiline hazırlık yapıldığını belirtti.

Schiphol’de 2 uçuşun da iptal edilmesinin ardından yolcuların ülkede 24 saat daha kalabilmek için pasaport kontrolü noktalarından izin belgesi almaları gerektiği de yoğunluğa bir diğer sebep olarak gösterildi.

Aankomst op Schiphol.

Uur wachten in een aanbouw pier zonder airco. pic.twitter.com/FQKgJodAnZ — Rob v Heusden (@rrheus) 15 mei 2017

SONHABER.EU