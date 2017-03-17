Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Seçim öncesi Aboutaleb’ten Türklere birlik mesajı

Hollanda’da Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb Türk kökenli Rotterdamlı vatandaşları ‘birlik’ toplantısına davet etti. Aboutaleb’in belediye seçimleri öncesi bu daveti ‘ Türk toplumunda sarstığı güveni yeniden kazanmak için harekete geçti ‘ yorumlarına neden oldu.

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Seçim öncesi Aboutaleb’ten Türklere birlik mesajı

Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb yazdığı bildiride kucaklaşmak ve birliği pekiştirmek için Türk kökenli Rotterdamlı vatandaşlarla biraraya gelmek istediğini belirtti.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hollanda’da Türklerin yoğun olduğu Rotterdam kentinde yaşanan gerinliklere değinen Aboutaleb, son bir yıldır Türk toplumu ile yaşanan üzücü olayları değerlendirmek için Rotterdamlı Türk vatandaşlarıyla görüşmek istediğini aktardı.

Rotterdam’da terör örgütü PKK’nın gösteri yapmasına izin veren Aboutaleb’in Rotterdam konsolosluğu’nda Türk Bakan’ın kendileriyle görüşmesine izin verilmemesi nedeniyle toplanan Türk vatandaşlarına polisin sert müdahelede bulunmasına göz yumması, belediye başkanına olan güvenin tamamen sarsılmasına neden olmuştu.

İnsan Hakları ve Af Örgütü de yaptığı incelemeler sonucu belediye başkanının yetkisi dışında kararla imza attığını belirtmişti.

Aboutaleb’in Rotterdam kentinde sayıları oldukça fazla olan Türk vatandaşları ile kucaklaşmak istemesinin belediye seçimleri öncesine denk gelmesi, çoğu vatandaşlar tarafından samimi bulunmadı.

SONHABER.EU

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