Selçuk Öztürk: DENK tarih yazacak

Hollanda’da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçim için siyasi partiler yavaş yavaş çalışmalarına start vermeye başladı. Genel seçimde oldukça başarılı bir sonuç elde eden DENK Partisi Amsterdam şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

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DENK Partisi merkezi Rotterdam kentinde bulunan seçim ve irtibat bürosuna Breda ve Utrecht’in ardından bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz Pazar günü Amsterdam’da gerçekleştirilen açılış törenine yoğun ilgi gösterildi. Selçuk Öztürk açılışta yaptığı konuşmada önümüzdeki seçimlerde DENK’in etkili rol alacağını ve yeniden tarih yazacağını ifade etti.

Osdorp’a açılan şubede basına açıklamalarda bulunan Tunahan Kuzu, yabancı düşmanlığı ile mücadele edeceklerini vurguladı.

SONHABER.EU