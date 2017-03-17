Selimiye Cami inşaatına PEGİDA’dan tehdit

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA harekatı Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Veghel kentinde inşaa edilen Selimiye Camisinin yapımını durdurmak için inşaat bölgesine kilit vurup tehdit mesajı bıraktı.

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PEGİDA’nın inşaat bölgesinde bulunan demir çitleri birbirine bağlayıp kilit vurdu. Üzerine de tehdit mesajı bırakarak caminin inşaat çalışmalarının kısa süreliğine durmasına neden oldu.

Yaptıkları eylemi sosyal medya hesaplarından paylaşan PEGİDA, ” bu nefret evi engellenmiştir. İslam şiddet, acı ve keder içeriyor. İslam barbar ideolojiye sahip ve Hollanda topraklarında kabul edilemez” sözlerinin yer aldığı tehdit mesajını bıraktıklarını duyurdu.

Zo heurt het! Op slot die Haathuizen, en zo snel mogelijk met de grond gelijk gemaakt. #noislamjustfreedom https://t.co/tytcjdegpK — Pegida Nederland (@PegidaNederland) 17 juli 2017

Almanya kökenli Vatansever Avrupalılar Batı’nın İslamlaşmasına Karşı PEGİDA harekatının ilk kez Den Bosch bölgesinde aktif olduğunu gördüklerini belirten Selimiye cami yönetim kurulu üyesi, yetkililerle görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bundan sonra bu tür olayların gerçekleşmemesi için çalışmaların olacağını bildirdi.

Camilere yapılan saldırılar ve tehditler artarken Hollanda hükümeti camilerin güvenliği konusunda hala somut bir adım atmış değil.

Topper!! Weer een actie van Pegida Sympathisanten tegen bouw Haathuis Evertsenstraat in @StadkrantVeghel @omroepbrabant @brabantsdagblad!! pic.twitter.com/U9shmmtJoj — Pegida Nederland (@PegidaNederland) 17 juli 2017

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