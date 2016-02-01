Sen Türksün deyip uçağa almadılar!

Eşi ve kızıyla tatil için Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Aydemir Taşova, Norveç Hava Yolları uçağına “Bu uçağa binemezsin çünkü Türksün” denilerek alınmadı
Meksika’da yaşayan Aydemir Taşova, eşi ve kızıyla birlikte yılbaşı tatili için Türkiye’ye gelirken ABD’nin Miami kentinden bineceği Norveç Havayolları uçağına alınmadı. Çift, Norveçli havayolu şirketi Norwegian Airways ile önce Miami’ye oradan da İsveç’in Stockholm kenti üzerinden İstanbul’a aktarmalı olarak uçacaktı. 27 Aralık’ta Miami’ye gelen çifte belgelerinin sahte olduğu söylendi. Havayolu görevlisi Taşova’ya Schengen vizesi olmadığını söyledi. Stockholm üzerinden aktarmalı uçuş yapacakları için İsveç’in vize istemediğini anlatmaya çalışan Taşova, konsolosluk belgeleri ve yazışmaları görevliye gösterdi.
Kendisi daha sonra geldi
Bu girişiminde de başarısız olan havayolu görevlisi bu kez de “Seni uçağa almak istemiyoruz. Çünkü sen Türksün, bu uçağa binemezsin” dedi. Kalkış saati yaklaşan uçağa valizleri yüklenmiş olan Taşova, uçağa alınmayınca Meksikalı olan eşini ve kızını o uçakla yollayarak kendisi de Türk Hava Yolları’nın (THY) 28 Aralık’taki 22.45 uçağına bilet aldı. Taşova eşi ve kızından bir gün sonra THY uçağı ile İstanbul’a geldi
KAYNAK VATAN
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