Seyir halindeki trenin vagonu koptu

Hollanda’da seyir halindeki İntercity treninin vagonlarından birinin kopması yürekleri ağızlara getirdi. NS konuyla ilgili açıklama yaptı.
Devlet Demir Yolları NS İtercity treninin vagonunun kopmasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada sebebini bilmediklerini ifade ederek incelemelerin devam ettiğini bildirdi.
Roosendaal-Zwolle güzergahını kullanan trenin Breda-Tilburg arasında seyir halindeyken vagonlardan birinin koptuğu ve vagonun frenleyerek durduğu bildirildi. Trenin o sırada hızlı gitmemesi ve kimsenin yaralanmaması mucize olarak değerlendirildi.
Bazı tren seferlerinde gecikmelerin olduğunu belirten yetkililer, NS ve Çevre ve Ulaştırma kurumunun inceleme yaptığı açıklandı.
SONHABER.EU
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