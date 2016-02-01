Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Seyir halindeki trenin vagonu koptu

Hollanda’da seyir halindeki İntercity treninin vagonlarından birinin kopması yürekleri ağızlara getirdi. NS konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Seyir halindeki trenin vagonu koptu

Devlet Demir Yolları NS İtercity treninin vagonunun kopmasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada sebebini bilmediklerini ifade ederek incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Roosendaal-Zwolle güzergahını kullanan trenin Breda-Tilburg arasında seyir halindeyken vagonlardan birinin koptuğu ve vagonun frenleyerek durduğu bildirildi. Trenin o sırada hızlı gitmemesi ve kimsenin yaralanmaması mucize olarak değerlendirildi.

Bazı tren seferlerinde gecikmelerin olduğunu belirten yetkililer, NS ve Çevre ve Ulaştırma kurumunun inceleme yaptığı açıklandı.

SONHABER.EU

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