Shell’den adrese akaryakıt servisi

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Foto: Shelltapup.nl

TapUp isimli uygulama ile bugünden itibaren Rotterdam şehrindeki sürücüler, mobil uygulama ile mazot veya benzini adrese teslim isteyebilecekler.

Telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama ile, hangi gün, saat ve nereye getirilmesi istiyorsanız bildiriyorsunuz ve Shell’in minik seyyar istasyonu ayağınıza geliyor.

Tek şart ve sınırlama ise şöyle: sadece gündüz 13:00 ile 20:00 arası bu hizmet sunulmakta ve şart ise depoyu fullamanız.

Ek bir ücret alınmıyor ve şehirdeki istasyon fiyatları ile aynı olacak denilmekte.

Turkinfo