Sıcak hava dalgası fırtınaya dönüşebilir

Hollanda’da yaklaşık 60 yılın en sıcak günlerin yaşanması vatandaşı sevindirse de sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta fırtınaya neden olacağı aktarıldı.
Kış mevsimi olmasına rağmen bu hafta başlayan bahar havasının haftasonu da devam edeceğini belirten uzmanlar, hava sıcaklığının 7-10 derece arası olacağını bildirdi.
Bazı bölgelerde ara ara yağış olacağını tahmin eden meteoroloji uzmanları, Cumartesi ve Pazar gününde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirtti.
Uzmanlar, önümüzdeki hafta sıcak hava dalgasının devam edeceğini ancak Salı günü fırtına olabileceğinin yanı sıra Çarşamba günü yoğun yağış beklendiğini duyurdu.
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