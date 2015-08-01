Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

Polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Szeged Bölge Mahkemesinde görülen davada kameraman, ‘hırpalamak, yaralamak’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kameramanın cezası ertelendi.
“Sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum”
Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, “sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum” şeklinde savundu.
Hakim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.
KAYNAK AA
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