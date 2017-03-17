Sigorta firmaları: Doğal afetlerin şiddeti artacak

Hollanda’da 2016 yılında tenis topu büyüklüğündeki dolu ve bu yıl yaşanan sonbahar fırtınasının verdiği zararın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten sigorta firmaları hükümete seslendi.

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Sigorta firmalarının yıllardır iklim değişikliğine dikkat çektiği ve yaşanan olumsuz hava şartlarının verdiği zararın giderek artış gösterdiğini vurguladığı belirtiliyor. İklim değişikliği nedeniyle olumsuz hava şartlarının şiddetini artıracağını aktaran sigorta firmaları, ” bu durum tahmin ettiğimizden de daha hızlı gelişiyor. Hükümet bir an önce konuyla ilgili önlem almalıdır ” dedi.

23 Haziran 2016 tarihinde Brabant ve Limburg bölgesinde yaşanan tenis büyüklüğündeki dolu yağışının ardından 100 bin hasar başvuruları yapıldığı ve totalde 500 milyon euroluk zararın karşılandığı hatırlatıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sonbahar fırtınasında da ciddi hasarların meydana gelmesiyle iklim değişikliği ile mücadelede somut adımlar atılması gerektiğini ifade eden sigorta firmaları, hükümetin bu konuda harekete geçmesini istedi.

Geçtiğimiz yıl tarihin en büyük hasarına yol açan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı ve olumsuz hava şartlarının görüntüleri:

SONHABER.EU