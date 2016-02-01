Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sigortası olmayana Türkiye vizesi yok!

Türkiye’ye vize ile giriş yapan Türk vatandaşları ve yabancılar için önemli duyuru. Daha önce vize için sadece 25 avro ödeyerek, dış temsilciliklerden veya gümrüklerden kolaylıkla vize alınıyordu.

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Sigortası olmayana Türkiye vizesi yok!

Türkiye vize vermek için müracaat sahiplerinden sağlık sigortası konusunda artık bazı garantiler istiyor. Vize müracaatları hakkında yayınlanan duyuruya göre; Türkiye vizesi için müracaat eden kişilerin sigortası Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro) garanti etmesi gerekiyor..

Türkiye Vizesi için yayınlanan duyuru şöyle:

VİZE MÜRACAATLARI HAKKINDA DUYURU

Vize harcı müracaat esnasında peşin alınmakta olup, başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.
6458 sayılı kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmüne göre, ülkemize gelmek için vize başvurusu yapacak yabancılardan vize süresince aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilmektedir.
1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000
Euro),
2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,
3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,
4- Vefat eden sigortalının nakli

SONHABER.EU

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