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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sıla yolu bu yıl çile yolu olacak

Terör tehlikesine karsı tedbirleri artırma kararı alan AB, Schengen ülkelerine girişlerde kontrollerin daha da artırılması talimatını vermesi karayoluyla Türkiye’ye gitmek isteyen vatandaşları düşündürüyor.

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Sıla yolu bu yıl çile yolu olacak

Bu nedenle bir Schengen ülkesine girmek isteyen yolcunun kimligi veya pasaportu daha detaylı incelenecek ve suçlu bilgi bankasındaki kayıtlarla karsılastırılacak. Amaç süphelileri daha erken tespit etmek.Ancak yapılan bu kontroller sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin artmasına neden olacak.

Sıkı kontroller Schengen ülkelerine giriste olacagı için en büyük sıkıntının Macaristan, Slovenya ve Yunanistan’da yasanması bekleniyor.özellikle Hırvatistan üzerinden yolculuk yapan sürücülerin Slovenya’ya giriste bekleme sürelerine hazırlıklı olmaları gerektigini açıkladı.

Zagreb-Ljubljana ile Zagreb Maribor üzeri seyahat edenlerin yanlarında mutlaka geçerli bir pasaport veya AB kimligi bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca kohtroller esnasında çocukların da kimlik veya pasaportları isteniyor.

Sabah Avrupa

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