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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

silahlı saldırıya uğrayan Zeki Yumuşak hayatını kaybetti

Hollanda’nın tanınmış ve sevilen işadamlarından Zeki Yumuşak’ın ölüm haberi Hollanda Türklerini derinden üzdü.

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silahlı saldırıya uğrayan Zeki Yumuşak hayatını kaybetti

Dün gece uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenirken Zeki Yumuşak’ın (41) cenazesi yapılacak otopsinin ardından Cuma günü Rotterdam’da kılınacak cenaze namazından sonra memleketi Aksaray’a gönderileceği öğrenildi.

Ölüm nedeni hakkında Rotterdam polisi henüz resmî bir açıklama yapmazken; dün gece saat 01-02 sularında meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Zeki Yumuşak’ın ölüm haberi üzerine ailesinin evi ziyaretçi Akın’ına uğradı. Hollanda Türkleri sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda acılarını ve üzüntülerini dile getirmeye devam ediyor. İki çocuk babası olan Zeki Yumuşak’ın ailesinin Türkiye’de tatilde olduğu, acı haberle yıkıldıkları ve ilk uçakla bugün Hollanda’ya gelecekleri yakınları tarafından belirtildi.

Son Haber ailesi olarak Zeki Yumuşak kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz…

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