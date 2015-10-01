Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sınavları çalan sürücü kursunun cezası kesildi

Hollanda’da akılalmaz bir yol ile CBR’den sınav sorularını çalan Amsterdamlı üç sürücü kursu ortaklarına verilen cezalar açıklandı.

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Sınavları çalan sürücü kursunun cezası kesildi

CBR’in bir öğrencide farkettiği casus gözlüğün (spybril) ardından başlatılan işlemlerde ortak oldukları sürücü kursundan üç Amsterdamlı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. 24 Yaşında olan kadın ile 22 yaşındaki gencin çalışma cezası aldığı ve 25 yaşındaki diğer adamın çalınan sınav sorularının yanı sıra silah bulundurma ve 95 bin euro kara para aklamaya karışmasından dolayı 2 yıl hapsinin istendiği belirtildi.

Teorik sınavına ilk giren öğrencilerine casus gözlüklerden verip gözlükte bulunan gizli kamera ile soruları kaydeden sürücü kursu kampanyalarında ” yüzde yüz kazanma garantisi ” ve ” 1 günde teorik sınavınız cepte” gibi ifadelere yer vermesi de yetkililerin dikkatini çektiği bildirildi.

Soruların kaydedildikten sonra sınava girecek kişilere ezberletildiği ve bu sayede sınavı kazandıkları tespit edildi.

SONHABER.EU

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