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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sınırdışı edilecek Türk vatandaşı için veliler seferber oldu

Anaokulda öğrenim gören küçük Berat’ın babasının sınır dışı edilmek istenmesi, okuldaki öğretmenlerin ve velilerin tepkisine yol açtı.

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Sınırdışı edilecek Türk vatandaşı için veliler seferber oldu

Toulouse’un Borderouge semtindeki Maourine anaokul öğrencisi olan Berat’ın babası Sinan Yıldırım’ın sınır dışı edilmesi halinde yeni bir aile dramının yaşanmasından endişe ediliyor.

Fransa Mülteciler ve Vatansızlar Koruma Ofisi (OFPRA) 27 yaşındaki Sinan Yıldırım’ın sığınma talebini reddetmesi ve “Fransız topraklarını terk et” kararı okul yönetiminin ve velilerin tepkisini çekti. Halen sınır dışı edileceklerin bekletildiği kampta tutuklu bulunan Sinan Yıldırım için Fransız veliler yetkililerin dikkatini çekmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Eşinin oturum izni devam ediyor

Sinan Yıldırım’ın 21 yaşındaki eşinin ise Fransa’da oturum izni bulunuyor. Üç aylık hamile olduğu belirtilen kadının, eşi olmadan bu süreci nasıl atlatacağı ise merak konusu.

Yıldırım ailesi için 350 imza toplandı

Bir ailenin dağılmasını engellemek isteyen öğretmen ve veliler eylem kararı alarak imza kampanyası başlattı. 10 Şubat’ta okulun tatil olmasına karşın, Sınır Tanımayan Eğitimciler Ağı (RESF) ve Okul Aile Birliği üyeleri bir araya gelerek 350 imza topladı. Fransız veli ve öğretmen topladıkları imza ve belgelerden oluşan dosyayı Valilik Genel Sekreteri’ne teslim etti.

KAYNAK ARTI33.COM

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