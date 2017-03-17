Sırbistan’da paranıza el konabilir!

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Sırbistan, bu yıl da Avrupalı Türklerin Türkiye’ye gitmek için geçtiği ülkelerin başında geliyor. Sırbistan ile ilgili çok önemli bilinmesi ve uyulması gerekli konular hakkında Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada Sırbistan’a girecek Türk vatandaşlarının en az 6 aylık pasaport süresine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca gurbetçilerin oturum kartlarının yanı sıra pasaportun bulunmasının da zorunlu olduğu belirtildi.

Paranıza el konulabilir!

Diğer önemli bir uyarı ise üzerinde yüklü para götüren gurbetçilerle ilgili. Açıklamada, ”Sırbistan gümrük mevzuatına göre ülkeye girerken döviz bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. Ülkeye girişte kişi başı 10.000 Avro üzeri nakit paranın yazılı olarak beyan edilmesi zorunludur. Sırbistan’a girerken 10.000 Avro üzeri nakit parasını beyan etmeyen vatandaşlarımız, paralarına el konularak mahkemeye çıkarılmaktadırlar.”denildi.

Sırbistan’a giriş yapan vatandaşlarımızın yanlarında bulunan ve kişi başı 10.000 Avro’yu aşan para miktarını beyan etmeleri durumunda Sırbistan’dan çıkış yaparken, taşıdıkları para miktarıyla ilgili sorun yaşamaksızın ülkeden ayrılmaları mümkündür.



Benzin istasyonlarında dikkatli olun!

Sırbistan’da otoyollar ve diğer şehirlerarası yollar genel olarak güvenlidir. Yollarda soygun ve gasp gibi olaylara nadir rastlanmaktadır. Özellikle oto yollarda güvenlik güçleri düzenli olarak denetim yapmaktadır. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın araçlarının veya araç içerisinde bıraktıkları çanta, cüzdan, vb. eşyaların çalınması olaylarının çoğunlukla benzin istasyonlarında meydana geldiği bilinmektedir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın mağdur olamamaları için bu tür değerli eşyalarını ve pasaportlarını, araçlarının kapalı bölmelerinde muhafaza etmeleri ve beraberlerindeki paralarını tek bir yer yerine farklı yerlerde bulundurmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımızın hırsızlık ve gasp gibi olaylarla karşılaşmaları durumunda en yakın polis karakoluna başvurmaları ve dil sorunundan kaynaklanan yanlış anlaşılmaları engellemek için acilen Büyükelçiliğimizle temas kurmaları uygun olacaktır.

Denetimler artırıldı

Sırbistan, Batı Avrupa ülkelerine giden göç güzergahı üzerinde yer almakta olup, son mülteci ve göçmen krizinin etkilerini yakından hissetmektedir. Bu nedenle, ülkeye giriş ve ülkeden çıkışlarda kullanılan kara ve hava sınır kapılarında sıkı denetimler uygulamaktadır. Ülke yasaları gereği, yabancıların sınır kapılarında, seyahat amacını doğrulayıcı belgelerin (pasaport, vize, reşit olmayanlar için muvafakatname) sınır polisine ibraz edilmesi gerekmektedir.



Sivil araçlı polislere dikkat!

• Trafik ekiplerinin otoyollarda sivil araçlarla kontrol yapması mümkündür. Bu araçlar radar ve kamera sistemiyle donatılmıştır.

• Sivil araçlarda görev yapan polis memurları yolda seyreden araçları durdurmak istediklerinde, şüpheli aracın önüne geçerek ve ekip aracının arka kısmında bulunan LED ekrândan yazılı olarak, Sırpça, İngilizce ve Almanca “Takip Et, Polis veya Dur” gibi ihtarlarda bulunacaklardır. Böyle bir durumda sürücülerin önlerinde seyreden polis ekibinin ihtarına riayet ederek, en uygun yerde durmaları gerekmektedir.

• Vatandaşlarımızın söz konusu sivil aracın polis ekibi olduğundan tereddüt etmeleri halinde ise, ihtarı anladıklarını göstermek maksadıyla 4’lü sinyal yakmaları ve güvenli olduğunu düşündükleri (benzin istasyonu gibi) en yakın noktada önde seyreden polis ekibinin sürücünün duracağını anlayacağı şekilde işaret verdikten sonra durmaları gerekmektedir.

• Trafik kontrolü otoyollarda bulunan kameralar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, otoban çıkışlarındaki yol ayrımlarında veya benzin istasyonlarının girişinde durdurulacaklardır.

• Trafik polisinin rüşvet talep etmesi durumunda, sürücülerin otoyol kenarlarında bulunan ilan panolarında yer alan ihbar hattı telefon numarasını aramaları gerekmektedir.

• İhbar hattı Sırpça hizmet vermekte olup, Türkçe hizmet verilmesi için Büyükelçiliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

• Otoyol kenarlarında bulunan servis/acil durum şeritlerini gereksiz yere ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere 1.000 Avro para cezası kesilmektedir. Bu itibarla, konvoy halinde seyahat eden vatandaşlarımızın, konvoydaki araçlardan birinin polis tarafından durdurulması halinde, yollarına devam ederek en yakın park alanında beklemeleri tavsiye edilmektedir.

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