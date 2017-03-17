Sırbistan’da trafik kazasında ağır yaralanan Ensar Gürsoy’dan iyi haber

Ordu’da tatillerini tamamlayıp Hollanda’ya dönerken Sırbistan’da geçirdikleri kazada ağır yaralanan Gürsoy ailesinin oğlu 14 yaşındaki Ensar’dan umut verici haber geldi. Anne Havva Gürsoy ise memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Foto: Özcan Gürsoy
Tatil dönüşü ailesi ile birlikte Sırbistan’da kaza geçirip yoğun bakıma alınan küçük Ensar’dan umut verici haber geldi.
Ordu’da tatillerini tamamlayıp Hollanda’ya dönerken Sırbistan’da geçirdikleri kazada agır yaralanan Gürsoy ailesinin oglu 14 yasındaki Ensar’ın günler sonra ayagını oynattıgı açıklandı. Küçük Ensar’dan gelen iyi haber yüreklere su serpti.
DİLEK SERBEST BIRAKILDI
Anne Havva Gürsoy, Ordu’da defnedilirken, baba Yener ile kızı Cansu cenazeye katıldı. Ölümlü kazaya sebep olmaktan yargılanan Dilek Gürsoy’un ise Ensar’ın başında beklediği aktarıldı.
Fatih ÖZYAR / BELGRAD – Mustafa KIRLAK / ORDU
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