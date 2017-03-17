Sırbistan’da trafik kazasında ağır yaralanan Ensar Gürsoy’dan iyi haber

Hollanda'da kreşte 10 yaş altı iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kreş çalışanı 27 yaşındaki Utrechtli Bart C.'nin gözaltı süre...

Hollanda'da özellikle Amsterdam, Den Haag ve Rotterdam gibi kentlerde park ücretlerinin yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşların ya...