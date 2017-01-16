Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Sırbistan’dan ’askeri’ tehdit

İllegal tren olayının ardından Sırbistan, kendi toprağı olarak saydığı komşu Kosova’ya asker göndermekle tehdit etti.

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Sırbistan’dan ’askeri’ tehdit

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Sırp milliyetçi simgeleriyle donatılmış yolcu trenin Belgrad’tan Kuzey Mitroviça’ya sefer yapmasının engellenmesi üzerine, Kosova’yı savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı. Kosova, izin alınmadan Belgrad’dan Kosova’nın kuzeyine tren seferlerini başlatmak isteyen Sırbistan’ın bu girişimini tehlikeli bir provokasyon olarak niteledi. İki ülke arasında gerginliğe yol açan bu olaya değinen Sırp Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç, gerektiği takdirde Kosova’daki Sırpları korumak için Kosova’ya silahlı güçlerini gönderebileceğini açıkladı. “Kosova’da Sırp nüfusun tehdit ile karşı karşıya kalması durumunda Sırbistan Kosova’ya silahlı kuvvetlerini göndermekte tereddüt etmeyecektir” ifadesini kullanan Nikoliç, trenin Kosova’ya girmesinin engellenmesini provokasyon olarak tanımladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç, Sırbistan’ın çatışma istemediğini vurguladı.

Geçen Cumartesi günü Belgrad’dan, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova’nın kuzey bölümündeki Mitroviça şehrine deneme seferi başlatan treni engellemek amacıyla sınırda Kosova polisinin yığınak yapması üzerine tren Belgrad’a geri dönmüştü.

KAYNAK HABER7

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