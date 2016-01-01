Skandal: Ekmelere maya yerine alkol!

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gelen ’üreticilerin satışa sundukları ürünlerinin içerisindeki maddeleri detaylı olarak yazma kuralı, yeni bir skandalı ortaya çıkardı.

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Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gelen ’üreticilerin satışa sundukları ürünlerinin içerisindeki maddeleri detaylı olarak yazma kuralı, yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Yeni uygulamayla bazı firmaların daha önce sadece ‘tatlandırıcı’ olarak belirttiği maddenin aslında alkol olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Birliği’nde 13 Aralık’tan itibaren, paketli ürünlerin içeriğinin detaylı yazılması zorunlu hale getirildi. Gıda Tüketici Bilgileri’nde (INCO) yapılan değişiklikle daha önce, paketlerin içindekiler bölümünde belirtilen, ”tatlandırıcı, karbonhidrat şeker ya da protein” gibi ürünlerin detaylandırılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ürünün herhangi bir alerji yapıcı madde taşıyıp taşımadığı da belirtilecek. Paket halinde satılan etlerin de hangi ülkeye ait olduklarının belirtilmesi zorunlu olacak.

‘Aroma’ aslında alkolmüş!

Bu yeni uygulama büyük bir skandalın ortaya çıkmasını sağladı. Daha önce paket olarak satılan ekmeklerin bazılarında alkol bulunduğu anlaşıldı. Yapılan değişiklikten sonra, Jacquet, Harry’s gibi markalar, daha önce sadece paketlerin üzerine aroma olarak belirttikleri ekmeklerin içerisine koydukları maddenin aslında alkol olduğunu yazmak zorunda kaldılar.



Ekmeklerin raf ömrünü uzatmak için alkol kullanıyorlar

Bu arada Fransa’da Fırıncılar Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan yazıda, birçok firmanın ekmeklerin raf ömrünü uzatmak için alkol kullandığına dikkat çekildi.

DGCCRf: Birçok firma alkol kullanıyor

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Rekabet, Tüketim ve Sahteciliği Önleme Kurulu (DGCCRF) daha önce birçok ekmek markasının alkol kullandığını kabul etmişti.

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