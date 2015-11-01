SKM başkanı Aslan: Rutte ‘Yasak’ demedi

A+A-

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin dün sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj iki dost ülkeyi siyasi krizin eşiğine getirdi.

Rutte mesajında “ Başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz. Türk yetkililerden aldığım bilgiye göre Türkiye’nin Hollanda’da miting organize edeceğini öğrendim. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz ve kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

11 Mart 2017 tarihinde Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Cavuşoğlu’nun katılacağı bir etkinklik düzenlemeye hazırlanan UETD Hollanda teşkilatı Rutte’nin mesajı ve çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Ak Parti Rotterdam Bölgesi SKM Başkanı Mustafa Aslan, “ Henüz yasaklanma yok. Başbakan Rutte’nin mesajı açık ve net. İzin vermeyiz, diyor vermedik, yasakladık demiyor. Bu yüzden bu yanlışı düzetmek istediğimi belirtmek isterim. Konuyu iki dost ülkenin yetkilileri görüşüyor. Çıkacak karar ne olursa olsun saygı ile karşılarız. Yalnız, demokrasi beşiği, insan hak ve özgürlüklerine saygılı Hollanda’danın en doğru kararı vereceği konusunda itimatımız tamdır” dedi.

©SONHABER.EU