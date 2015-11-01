Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

SKM başkanı Aslan: Rutte ‘Yasak’ demedi

Ak Parti Rotterdam Bölgesi SKM Başkanı Mustafa Aslan, “ Henüz yasaklanma yok. Başbakan Rutte’nin mesajı açık ve net. İzin vermeyiz, diyor vermedik, yasakladık demiyor.

A+A-

SKM başkanı Aslan: Rutte ‘Yasak’ demedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin dün sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj iki dost ülkeyi siyasi krizin eşiğine getirdi.

Rutte mesajında “ Başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz. Türk yetkililerden aldığım bilgiye göre Türkiye’nin Hollanda’da miting organize edeceğini öğrendim. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz ve kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

11 Mart 2017 tarihinde Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Cavuşoğlu’nun katılacağı bir etkinklik düzenlemeye hazırlanan UETD Hollanda teşkilatı Rutte’nin mesajı ve çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Ak Parti Rotterdam Bölgesi SKM Başkanı Mustafa Aslan, “ Henüz yasaklanma yok. Başbakan Rutte’nin mesajı açık ve net. İzin vermeyiz, diyor vermedik, yasakladık demiyor. Bu yüzden bu yanlışı düzetmek istediğimi belirtmek isterim. Konuyu iki dost ülkenin yetkilileri görüşüyor. Çıkacak karar ne olursa olsun saygı ile karşılarız. Yalnız, demokrasi beşiği, insan hak ve özgürlüklerine saygılı Hollanda’danın en doğru kararı vereceği konusunda itimatımız tamdır” dedi.

©SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Alman Belediyeler Birliği Merkel’e sert çıktı Alman Belediyeler Birliği Merkel’e...

Alman Belediyeler Birliği, Merkel'in Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi’nin Almanya’daki toplantılarının iptal kararını yerel yönetimlere y...

‘Engelleyemezsiniz’ ‘Engelleyemezsiniz’

Çavuşoğlu, Hollanda'nın referandum etkinliğine izin vermemesine ilişkin "Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstedi...

Hollanda Adaleti’ne güven tam Hollanda Adaleti’ne güven tam

2014 tarihinde Hollanda’nın Almelo kentinde Ermeni kilisesinin bahçesine dikilen sözde Ermeni soykırımı anıtını protesto mitinginde yap...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Alman Belediyeler Birliği Merkel’e sert çıktı Alman Belediyeler Birliği...

Alman Belediyeler Birliği, Merkel'in Bekir Bozdağ ve Nihat Z...

‘Engelleyemezsiniz’ ‘Engelleyemezsiniz&...

Çavuşoğlu, Hollanda'nın referandum etkinliğine izin vermemes...

SKM başkanı Aslan: Rutte ‘Yasak’ demedi SKM başkanı Aslan: Rutte ...

Ak Parti Rotterdam Bölgesi SKM Başkanı Mustafa Aslan, “ He...

Hollanda Adaleti’ne güven tam Hollanda Adaleti’ne...

2014 tarihinde Hollanda’nın Almelo kentinde Ermeni kilisesin...

Hollanda’dan da Türkiye’ye izin çıkmadı Hollanda’dan da Tür...

Almanya'nın ardından Hollanda da Türkiye'den gelen siyasiler...

Telefonla konuşanın ehliyeti iptal edilecek Telefonla konuşanın ehliy...

Sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 2 yıll...

Diego’nun (10) ölüm nedeni açıklandı Diego’nun (10) ölüm...

Hollanda'da Dordrecht kentinde evinde ölü bulunan 10 yaşında...

Günümüzde işitme kaybı çocuk yaşta başlıyor Günümüzde işitme kaybı ço...

Hollandalı kulak burun boğaz uzmanları günümüzde kullanılan ...

PostNL’den tarihi hata PostNL’den tarihi h...

Hollanda'da yaklaşan genel seçimler için gönderilen oy pusul...

” İsteyen herkes hayatına son verebilir ” ” İsteyen herkes ha...

Hollanda D66 lideri Pechtold'un hayatına son vermek isteyen ...

VIDEO GALERİ