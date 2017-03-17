Sokak tacizine 4100 euro ceza

Hollanda’da Rotterdam belediyesi sokakta kadınları taciz edenlere 4100 euro para cezası vereceğini duyurdu. Kadınlara ‘ hey, şşt ‘ gibi rahatsız edici tavırların dahi affedilmeyeceği bildirildi.
Genel Yerel Yönetmelikte değişiklik yapılacağını duyuran Rotterdam belediyesi, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sokakta kadınları rahatsız etmenin cezasının 4100 euro veya 3 ay hapis cezası olarak belirlendiğini aktardı.
Önümüzdeki aydan itibaren sokaklarda uyarıların yapılmayaca başlanacağı bildirilirken, yeni bir ihbar hattının da açılacağı belirtildi.
Yapılan bir araştırmaya göre, Rotterdam’da 18 ile 45 yaş arası 10 kadından 8’i sokak tacizine maruz kalıyor.
Güvenlikten sorumlu belediye encümen azası Joost Eerdmans, çıkan sonucun kabul edilemez olduğunu, her vatandaşın kendini sokakta güvende hissedebilmesi gerektiğini vurguladı.
SONHABER.EU
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