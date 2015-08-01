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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Son dakika… Hollanda’dan skandal karar

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti.

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Son dakika… Hollanda’dan skandal karar

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti. Bugün Rotterdam’a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu “Hollanda bugün benim uçuş iznimi iptal ederse, bizim çok büyük yaptırımlarımız olur” demişti.

Ayrıntılar birazdan…

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