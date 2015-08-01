Son dakika… Hollanda’dan skandal karar

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti.
Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti. Bugün Rotterdam’a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu “Hollanda bugün benim uçuş iznimi iptal ederse, bizim çok büyük yaptırımlarımız olur” demişti.
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