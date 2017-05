Son Dakika: Manchester Arena’da patlama iddiası

İngiltere’deki konser alanı ‘Manchester Arena’da 2 bomba patladığı yönündeki söylenti ortalığı karıştırdı.

Olay henüz netleşmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde bir görüntü de paylaşıldı.

Paylaşılan videoda panikle konser salonundan çıkmaya çalışan insanlar gözüküyor. Paylaşımı yapan Hannah Dane, Guardian gazetesine “Manchester arenasında oldukça yüksek bir patlama duyuldu ve sallandı, sonra herkes çığlık attı ve dışarı çıkmaya çalıştı” dedi.

Guardian gazetesine konuşan 26 yaşındaki Suzy Mitchell, mahalleyi sallanan büyük bir patlamanın yaşandığını bildirdi. Mitchell “(Ben sadece) yatağımdan büyük bir patlama duydum, dairemin önüne çıktım. Herkes kaçıyordu.” diye konuştu.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

Ambulances out in force heading to Manchester Arena after all lining up on Thompson street fire station. pic.twitter.com/vpAFFUG0MI

— Sam Ward (@SamWardMCR) 22 Mayıs 2017