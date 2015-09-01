Sorun eğitim sisteminde, çocuklarda değil !

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Nijmegen Radboud Üniversitesinden yüksek öğretim görevlisi Anna Bosman , 2007 yılından bu yana yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak, sorunun öğrencilerde değil eğitim sisteminde olduğunu söyledi.

6 haftalık matematik kursuna katılan 50 dyslexie öğrencilerinin bu sayede ortalama 1.5 yıl ilerleme kaydettiğini belirten Anna Bosman, “ Temel eğitim sağlam değilse, dyslexie kaçınılmazdır” sözleri ile yeni bir tartışma başlattı.

Çocukların bazı harfleri çıkarmakta zorlanabilecekleri bu yüzden öğretmenlerin bu konuda o harfleri, en azından gunde bir cümle içinde kullanarak çözülebileceği belirtildi. Sayısal konusunda çocukların zorlanmasının önüne ise eskiden olduğu gibi 4 işlem ( toplama, çıkarma , çarpma, bölme ) ile birlikte çarpım tablosunun öğretilmesi ile dyslexie denen öğrenme zorluğunun önüne geçmenin mümkün olduğu belirtiliyor.

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