Spor salonunun soyunma odasında kamera krizi

Hollanda’da Fit For Free spor salonunun soyunma odalarında kamera krizi. Spor salonu konuyla ilgili açıklama yaptı.
Salı günü AD gazetesinde yer alan haberde Hollanda genelinde 19 spor salonu bulunan Fit For Free spor salonunun soyunma odalarında kamera olduğu bilgisi verildi. Soyunma odalarında bulunan kameralardan birinin ise duşların olduğu kısıma baktığı bildirildi.
Konunun RTL Nieuws tarafından günyüzüne çıkarıldığı bilgisi aktarılırken, spor salonu basın sözcüsü Marjolijn van Oordt yaptığı açıklamada kameraların açık olmadığını ifade ederek, bu sayede hırsızlık gibi konularda etkili sonuçlar aldıklarını belirtti.
Kameraların bu şekilde basına yansımasına üzüldüklerini söyleyen Van Oordt, ” çok kısa bir dönem açık tutulan kameraları daha sonra kapattık. Spor salonunda hırsızlık gibi olaylarla başedebilmek için uyguluyoruz. Kameraların yer alması çok ta faydalı olmuştu aslında. Ancak şimdi herkes kameraların kapalı olduğunu öğrendi. Artık hırsızlık gibi konularla mücadele etmenin başka yollarını arayacağız ” dedi.
SONHABER.EU
Hollanda’da Alzheimer veya benzeri akıl zayıflığı hastalıkla...
Hollanda'da Fit For Free spor salonunun soyunma odalarında k...
Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı ol...
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Dordrecht Ayasofya Cami Teş...
Hollanda Sağlık Bakanlığı Devlet Sekreteri Martin van Rijn, ...
Rotterdam ödenek alanların sayısı ile Hollanda'da birinci sı...
Almanya İç İstihbarat Raporu: Terör örgütü PKK Almanya’da öz...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yu...
Havalimanında bir kişi midesinde gizlediği 79 bin euro ile y...
Hollanda'da turing ve otomobil kurumu ANWB, Midden-Nederland...