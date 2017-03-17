Spor salonunun soyunma odasında kamera krizi

A+A-

Salı günü AD gazetesinde yer alan haberde Hollanda genelinde 19 spor salonu bulunan Fit For Free spor salonunun soyunma odalarında kamera olduğu bilgisi verildi. Soyunma odalarında bulunan kameralardan birinin ise duşların olduğu kısıma baktığı bildirildi.

Konunun RTL Nieuws tarafından günyüzüne çıkarıldığı bilgisi aktarılırken, spor salonu basın sözcüsü Marjolijn van Oordt yaptığı açıklamada kameraların açık olmadığını ifade ederek, bu sayede hırsızlık gibi konularda etkili sonuçlar aldıklarını belirtti.

Kameraların bu şekilde basına yansımasına üzüldüklerini söyleyen Van Oordt, ” çok kısa bir dönem açık tutulan kameraları daha sonra kapattık. Spor salonunda hırsızlık gibi olaylarla başedebilmek için uyguluyoruz. Kameraların yer alması çok ta faydalı olmuştu aslında. Ancak şimdi herkes kameraların kapalı olduğunu öğrendi. Artık hırsızlık gibi konularla mücadele etmenin başka yollarını arayacağız ” dedi.

SONHABER.EU