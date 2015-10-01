STK korosu: Haklısın bakanım!

Cumartesi akşamı yaşanan olayları değerlendirmek, huzurun ve sükunun sağlanması için PvdA lideri ve Hollanda Sosyal İşler Bakanı Asscher Türk STK temsicileri ile bir araya geldi.

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Rotterdam’da yaşanan gergin ve olaylı gecenin ardından Hollanda yarın yapılacak genel seçimlere odaklandı.

Hollanda’da en köklü ve en geniş tabanlı kitleye sahip, dernek ve vakıf ve cemaat temsilcilerinin katıldığı toplantıda sonrası katılımcıların tamamının bakan Asscher ile hem fikir oldukları belirtildi.

Hollanda Diyanet Vakfı, Süleymancı Cemaati, Milli Görüş Teşkilatları,Hollanda Türk Ferdersyonu, Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği, Hollanda Alevi Federsyonu, Fetullah Gülen Cemmati temsilcilerinde oluşan 20 kişi ile yuvarlak masa etrafında bir araya gelen Bakan Asscher ve bakanlık memurları, Hollanda gündemini masaya yatırdıkları öğrenildi.

Ortak görüş ve düşüncenin, ‘ Biz bu ülkede yaşıyoruz ve Hollanda da ikamet eden Türkiyeliler olarak, bu gerilimden olumsuz etkileniyor ve gerilimin bir an önce kalkmasını istiyoruz ‘ olduğu belirtilen toplantıda bazı temsilcilerin ise, iki ülke arasında taraf olmak istemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Toplantı sonunda bakan Asscher’ın yapacağı basın açıklamasında T.C. Cumhurbaşkanı’nın Hollandayı ‘Nazi artığı’, ‘faşist’ olarak nitelemesinin kabul edilemeyeceği; sokak gösterilerinin Hollanda’nın toplumsal düzenine yönelik tehdit olarak alğılanması konularında fikir birliği sağlandı.

Katılımcılar, sokak gösterilerini kesinlikle tasvip etmediklerini dile getirirken, bu eylemlerin bir daha tekrarlanmaması için Türk toplumuna sükûnet çağrısı yapmaları ortak irade olarak belirlendi.

Hollanda ve Türk yetkililerinin ve siyasi partilerinin Türk ve Hollanda toplumunu rencide eden popülist açıklamalarına, ırkçı söylemlerine son vermesi gerektiği; Sayın Çavuşoğlu’nun ısrarcı olmasını ve Aile Bakanı’nın tavrının doğru bulmadığı belirtti. Asscher, Türkiye’den gelen Bakan ve hükümet üyeleri dışında milletvekillerinin seçim çalışması yapmalarını engellemeyeceklerini vurguladığı toplantıda Bakan Asscher, her iki ülkenin de gerilimden memnun olmayacağını dile getirdi.

Polisin orantısız güç kullandığı şeklindeki eleştiriye is Bakan Asscher Asscher, Rotterdam Belediye Başkanı Abutalib’in ve polisin gerekli özeni gösterdiğini, onlarca kez bu kişilerin ikaz edildiğini söyleyerek klasik bir cevapla yetindi.

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