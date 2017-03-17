Susuz kalan hastanede tüm çalışmalar iptal edildi

Hollanda’da hastanede su borusu patlamasının ardından saatlerce süren su kesinti nedeniyle ameliyatların ve polikliniklerde randevuların iptal edildiği bildirildi.
Amsterdam’da bulunan Slotervaart hastanesinde Sabah saat 06.30’da su borusu patlaması nedeniyle suların kesildiği bilgisi verildi. Hastanede su olmaması sebebiyle ameliyatların ve poliklinik randevularının yanı sıra acil yardımda da personelin müdahele edemediği bildirildi.
Hastaneye su takviyesi yapıldığını aktaran yetkililer, bu sayede içme suyu ve tuvalet sorununu çözdüklerini ifade etti.
Saat 10.00 civarında boru hattının tamir edildiği ve hastanede çalışmaların yavaş yavaş normale döndüğü belirtildi. kapatılan acil yardımın açıldığı ve iptal edilenr ameliyat ve randevular için hastalarla tekrar irtibata geçildiği açıklandı.
SONHABER.EU
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