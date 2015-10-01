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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu teröristlerin hedefindeydi ‘

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi AIVD T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nun teröristler tarafından hedef olarak belirlendiğini bildirdi.

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‘ T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu teröristlerin hedefindeydi ‘

Dutchturks.nl’in haberine göre, geçtiğimiz yıl evinde kalaşnikof ve yüklü miktarda patlayıcı madde ile yakalanan terör süphelisinin yaptığı görüşmeleri takibe alan AİVD, elde ettiği verileri savcılığa iletti.

Elde edilen bilgilere göre DAEŞ şüphelisi olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayında gözaltına alınan 31 yaşındaki kişinin Ekim ayında yaptığı görüşmelerde özellikle yurtdışındaki T.C. temsilcilikleri ile Türkiye’nin hedef olarak gösterildiği dikkat çekiyor.

Bu görüşmelerde terör şüphelisinin T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nu terör eylemi gerçekleştirmek için hedef olarak belirlediği ortaya çıktı. Ancak terör şüphelisinin konuyu kimlerle görüştüğü henüz bilinmiyor.

SONHABER.EU

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