T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan önemli duyuru !

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu yayımladığı duyuruda vatandaşları ücret karşılığında randevu veya sıra numarası vaadinde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu.
Rotterdam Başkonsolosluğu randevu veya sıra numarası alınması için üçüncü şahısların vatandaştan ücret talep ettiğini ve bu konuda vatandaşın dikkatli olmasını isteyerek bilgi verdi.
Konsolosluk tarafından yapılan duyuru şöyle:
Son zamanlarda, Başkonsolosluğumuzda yapılan işlemler için sıra numarası veya randevu alınması için üçüncü şahısların devreye girdiği ve bundan rant elde ettiği yönünde duyumlar alınmıştır.
Bilindiği üzere, askerlik, pasaport ve vize işlemleri https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden randevu alınarak, diğer işlemler ise Başkonsolosluğumuzda sıra numarası almak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Randevu ve sıra numarası alınması ücretsizdir.
Üçüncü şahısların gerek randevu gerek sıra numarası alınması hususunda herhangi bir yetkisi ve önceliği bulunmamaktadır.
Vatandaşlarımızın bu tür suistimallere karşı dikkatli olması ve bu işlemler için kesinlikle para ödememesi rica olunur.
SONHABER.EU
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