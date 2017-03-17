Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan önemli duyuru !

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu yayımladığı duyuruda vatandaşları ücret karşılığında randevu veya sıra numarası vaadinde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu.

A+A-

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan önemli duyuru !

Rotterdam Başkonsolosluğu randevu veya sıra numarası alınması için üçüncü şahısların vatandaştan ücret talep ettiğini ve bu konuda vatandaşın dikkatli olmasını isteyerek bilgi verdi.

Konsolosluk tarafından yapılan duyuru şöyle:

Son zamanlarda, Başkonsolosluğumuzda yapılan işlemler için sıra numarası veya randevu alınması için üçüncü şahısların devreye girdiği ve bundan rant elde ettiği yönünde duyumlar alınmıştır.

Bilindiği üzere, askerlik, pasaport ve vize işlemleri https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden randevu alınarak, diğer işlemler ise Başkonsolosluğumuzda sıra numarası almak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Randevu ve sıra numarası alınması ücretsizdir.
Üçüncü şahısların gerek randevu gerek sıra numarası alınması hususunda herhangi bir yetkisi ve önceliği bulunmamaktadır.
Vatandaşlarımızın bu tür suistimallere karşı dikkatli olması ve bu işlemler için kesinlikle para ödememesi rica olunur.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
AB’den İran ile nükleer anlaşmaya tam destek AB’den İran ile nükleer anlaşmaya ...

AB, İran ile nükleer anlaşmaya tam destek vermeye devam edeceğini açıkladı....

Almanya’da ”Türk memurlar ajan” iddiası Almanya’da ”Türk memurlar aj...

Almanya'da basın, önüne gelen Türk’ü ajan ilan etmeye başladı. İmamlardan, polislerden ve öğretmenlerden sonra bu kez de bazı memurları...

Türkiye’den Avrupa’ya PKK tepkisi Türkiye’den Avrupa’ya PKK tepkisi

Türkiye, dün akşam Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde PKK terör örgütü mensuplarınca başlatılan eylemlere göz yumulmasını kınayarak söz ko...

Avrupa’nın en büyük camisi, hangardan külliyeye dönüşüyor Avrupa’nın en büyük camisi, hangar...

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan ve uzun yıllar Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camisi, külliye şeklinde ve ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
AB’den İran ile nükleer anlaşmaya tam destek AB’den İran ile nük...

AB, İran ile nükleer anlaşmaya tam destek vermeye devam edec...

Somali’den 40 yaralı Türkiye’ye gönderildi Somali’den 40 yaral...

Somali'de 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı ...

Pharmactive İlaç, Avrupa ülkelerine ihracata başladı Pharmactive İlaç, Avrupa ...

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ilaç şirketi Pharmacti...

Almanya’da ”Türk memurlar ajan” iddiası Almanya’da ”T...

Almanya'da basın, önüne gelen Türk’ü ajan ilan etmeye başlad...

Türkiye’den Avrupa’ya PKK tepkisi Türkiye’den Avrupa’ya PKK...

Türkiye, dün akşam Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde PKK terör...

Avrupa’nın en büyük camisi, hangardan külliyeye dönüşüyor Avrupa’nın en büyük...

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan ve uzun yıllar Avrupa'...

16 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında işlem yapılmayacak 16 Ekim – 3 Kasım t...

T.C. Deventer Başkonsolosluğu: Başkonsolosluğumuz Çalışma ve...

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan önemli duyuru ! T.C. Rotterdam Başkonsolo...

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu yayımladığı duyuruda vatandaş...

Avusturya’da sandık çıkış anketinden Kurz çıktı Avusturya’da sandık...

Avusturya'daki genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, ...

Irak güçlerinin Kerkük’te ilerleyişi sürüyor Irak güçlerinin Kerkük...

Peşmergelerin çekilmesinin ardından güvenlik güçlerinin birç...

VIDEO GALERİ