Tablet ve laptop yasağı kalkıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz” dedi. Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı’na kurulan tomografi cihazı etkili oldu. Havalimanında inceleme yapan İngiltere’nin de yasağı kaldırması bekleniyor.

A+A-

ABD ve İngiltere uçuşlarındaki elektronik cihaz yasağı yarın kalkıyor. Haberi twitter hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz” dedi. Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı’na kurulan tomografi cihazı etkili oldu. Havalimanında inceleme yapan İngiltere’nin de yasağı kaldırması bekleniyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye yapılan uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağı yarın kalkıyor. Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal” paylaşımını yaptı. ABD’nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek. Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı’na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit dedektöründen geçirilecek olması etkili oldu.

Öte yandan İngiltere Havacılık Güvenlik Uzmanları dün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yasaklara ilişkin uygulamaları yerinde kontrol ederek, incelemelerde bulundu. 2 kişilik ekip, tüm havalimanında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde test etti.

İNGİLTERE DE KALDIRACAK

Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtilirken, İngiltere uçuşlarındaki elektronik cihaz yasaklarının heyetin incelemesinden sonra kalkacağı bildirildi. Ekip, İngiltere uçuşlarındaki tüm kontrol ve yasakları yerinde gözlemledi. Ekibin incelemeleri 2 gün sürecek. Uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili ABD’li ekibin ise bugün incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

THY ÖZEL OPERASYONLA MAĞDURİYETİ ENGELLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinden yapılan uçuşlardaki kısıtlama dün kaldırılmıştı. Tepkilere yol açan kısıtlamalar sonrası Türk Hava Yolları kısıtlama getirilen elektronik eşyaları özel operasyonlara taşımaya başladı ve business class yolcularına da uçuşta bilgisayar dağıttı. İstanbul Atatürk Havalimanı’na da kısıtlamanın kalkması adına ABD yolcularının kabin bagajlarının taranması adında 3 boyutlu tarayıcılar getirildi.

ABD HEYETİ İNCELEYECEK

ABD yetkilileri, Abu Dabi kentinden ülkesine yapılan uçuşlarda yasağı kaldırdığını belirterek, yapılan incelemelerde güvenlik uygulamalarının doğru bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti. Yasağın kaldırılmasıyla Abu Dabi’den ABD’ye doğrudan uçan Etihad Havayolları’nın yolcuları, yeniden bilgisayarlarını yanlarına alma imkanına kavuştu. ABD’ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri kapsamında kabin bagajları için tomografi cihazlarının da gelmesiyle Türkiye’den de uçuşlarda kısıtlama yarın son bulacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu konuyla ilgili olarak ABD ve İngiltere ile teknik düzeyde görüşmeler yapıldığını ve havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunun anlatıldığını söylemişti. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı’na yerleştirilen tomografi cihazlarının kullanılmaya başlaması sonrası önümüzde hafta ABD’den gelecek heyetin incelemeleri sonra uygulamanın Türkiye’de de farklı bir aşamaya gelebileceğini ifade etmişti.

Yeni Şafak