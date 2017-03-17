Tatil dolandırıcılarına karşı tavsiyeler

Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği başkanı Kamil Saygı tatile gidecek olan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Dernek dikkat edilmesi gereken konularla ilgili tavsiyelerde bulundu.

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Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Kamil Saygı vatandaşların tatil planlarını yaparken, bilet/hotel/transfer gibi alışverişlerini güvenilir,bilinen acentalardan yapılmasını tavsiye etti. Saygı, her yıl yaşanan dolandırıcılık olaylarının bu yıl da devam ettiğini belirterek, vatandaşın bilgileri en ince detaylarına kadar incelemesi gerektiğini ifade etti.

Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Kamil Saygı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:



Tatile gideceklere tavsiyeler…

Yeni bir yaz tatiline daha hep birlikte giriyoruz. Bir çoğumuz için yoğun çalışmayla geçen bir yıldan sonra tatil heyecanı ve hazırlıklarının çoktan başladığı şu günlerde, üzülerek görüyoruz ki dolandırıcılar her yıl olduğu gibi bu yılda iş başında. Tam da tatil öncesi bazı insanlar, şirketler insanlarımızın tatillerini cehenneme çevirmeye şimdiden başladılar. Gün geçmiyor ki bir dolandırıcılık haberi duymayalım…

Bizler de Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Birliği olarak tatilinizin daha başlamadan bir eziyete dönmemesi için bazı hatırlatmalarda bulunmak istedik.

Öncelikle hava yolu ile tatile gidecek vatandaşlarımıza bazı hatırlatmalarda bulunalım.

Her şeyden önce bilet, hotel, transfer gibi alışverişlerinizi mutlaka güvenilir acentelerden veya online satış kanallarından yapın. Unutmayınız ki acenteleriniz sizin için bir güvencedir. Biletlerinizi alırken isim, soyisim, doğum tarihi vs bilgilerinizin pasaportta yazılı olan bilgiler ile mutlaka aynı olması gerekmektedir.

Online bilet alırken saat, havalimanı bilgilerine dikkat edin. Çok sık rastlanan bir konu; gitmek istediğiniz destinasyonu sorguladığınızda size en uygun fiyat seçeneğini ilk sıraya getirmekte ve birçok kişi uçuş detaylarına bakmaksızın rezervasyon yapmakta, uzun saatler havalimanında beklemekte hatta başka havalimanından aktarma yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Biletimizi aldık ve kontrol ettik sıra geldi uçuşa; uçuş günü uçuşunuzdan mutlaka en az 3 saaat önce havalimanında olmaya gayret gösterin. Özellikle Amsterdam Schiphol havalimanında yeni güvenlik tedbirleri nedeniyle uzun kuyruklar oluşmakta ve buna bağlı olarak birçok kisi uçuşunu kaçırmaktadır.

Yine hotel rezervasyonu yaparken güvenilir şirketler ve hoteller tercih edilmelidir. Bazı şirket yada hotellerin piyasanın çok daha altında fiyatlar çıkardığı aynı odayı birçok kişiye sattığı ve ortadan kaybolduğu, gidenlerin kapıda kaldığı gibi olaylara şahit olmaktayız.

Havalimanlarında sorunlarla karşılaşmamak için hava yollarının bagaj hakkı gibi kurallarını mutlaka sormalı ve kurallara uygun sekilde bagajlarımızı hazırlamalıyız. Aksi takdirde alanlarda hoş olmayan görüntüler ve diyaloglar olabilmekte.

Araba ile memleketlerine gidecek olan vatandaşlarımıza da birkaç tavsiyemiz olacak;

Çok uzun süreli araba kullanmayalım. Önceden mola yerleri ve kalınacak hotelleri belirleyelim. Her üç-beş saatte en az 10 dk mola verelim. Unutmayınız ki başkalarının canları da size emanet. Sosyal media veya bazı internet siteleri üzerinden yol durumu, gümrükler hakkında bilgi edinilebilir ve tercihinizi yapabilirsiniz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sitesi aracılığı ile aracınızı ön kayit yaptırabilir ve bu sayede gümrükte sıra beklemeksizin geçiş yapabilirsiniz.

Geçiş yaptığınız ülkelerin trafik kurallarına uyunuz, özellikle hız limitlerine mutlaka uyunuz. Güvenliğiniz açısından sadece güvenli yerlerde molalar veriniz.

Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda derhal bulunduğunuz ülkedeki konsolosluklarımız ile iletişime geçiniz.

Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Birliği olarak tatile çıkacak bütün vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı, huzurlu, kazasız belasız bir tatil geçirmeyi ve tekrar sağlıkla evlerine geri dönmelerini dileriz.

İyi uçuşlar, hayırlı yolculuklar …

Saygılarımızla,

Kamil Saygı

Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği

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